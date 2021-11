Speedy Gonzalez, anche nelle difficoltà. L’argentino corre verso la convocazione

Nicolas Speedy Gonzalez. Veloce sul campo con la palla tra i piedi. Così come nei recuperi, nelle situazioni difficili. Dal centro sportivo Davide Astori, arrivano buone notizie sulle condizioni dell’argentino ex Stoccarda. Nico Gonzalez, nonostante i 20 giorni di stop causa Covid, fisicamente sta bene ed è a disposizione di Italiano.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tra oggi e domani, potrebbe effettuare le ultime sedute di allenamento assieme al gruppo squadra in vista del match contro il Milan di Pioli in programma sabato sera. Gonzalez dunque, viaggia verso una convocazione quasi sicura per la gara contro i rossoneri, ed è quasi inutile spiegare l’importanza di avere a disposizione il nazionale argentino, anche solamente per uno scampolo di gara.

Da parte di Italiano sicuramente, nessuna voglia di rischiare niente. Ma se ci sarà bisogno, Gonzalez ci sarà. Per quanto riguarda l’attacco, ormai insostituibile Riccardo Saponara nella posizione di esterno sinistro. Mentre per l’out di destra, sarà ancora ballottaggio tra Sottil e Callejon, con il “canterano” viola che al momento, parte leggermente favorito.