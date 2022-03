Il Ministro della Salute Roberto Speranza, in conferenza stampa, ha spiegato la road map per quanto riguarda gli impianti sportivi, che dal 1 aprile 2022, saranno al 100% della capienza: “Sarà necessario il Green Pass Base fino al 30 aprile per la partecipazione del pubblico a competizioni sportive che si svolgano all’aperto, mentre occorrerà il Green Pass Rafforzato per piscine e sport di contatto. Come vedete, dal 1° maggio ci sarà invece il superamento del Green Pass”.