“Speriamo si sia fermato in tempo”, le condizioni di Jovic e la zolla che l’ha tradito in campo

“Ha sentito un problemino e vediamo, spero che si sia fermato in tempo e che non sia niente di grave”. Per parlare delle condizioni dell’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, ripartiamo da qui, dalle parole pronunciate dall’allenatore viola, Vincenzo Italiano.

Per la giornata di oggi, il giocatore ex Real Madrid sarà messo sotto osservazione dallo staff medico viola che proverà a metterlo a disposizione della squadra già per la partita contro l’Inter.

L’attaccante gigliato si sarebbe infortunato a causa di una zolla presente sul terreno di gioco al “Via del Mare” e ha rassicurato il tecnico sul fatto che non fosse un problema che si trascinava già dal riscaldamento.