“Spero che quello di Eder sia un nome di folklore, la Fiorentina ha bisogno di un attaccante di peso. Terrei Pulgar e…”

Il noto giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno parlando di Eder: “C’è da trovare un senso a questa storia. Voglio sperare che sia uno dei tanti nomi di mercato. Il procuratore starà cercando un ingaggio, vengono fuori queste notizie ma spero che non siano vere. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante di peso, quello di Eder è un nome di folklore messo lì per fare quantità”.

E sul regista: “Pulgar quando giocava da interno giocava bene. Io lo terrei, anche Lirola. Questo non significa che non mi aspetto un investimento importante davanti alla difesa. Mi piace molto Javi Martinez”.

E su Ribery: “Se Ribery si spende da feluca per convincere qualcuno, non è escluso che Javi Martinez possa seguirlo in una scommessa calcistica affascinante. E’ più facile fare bene a Firenze che a Torino, se ha voglia di fare calcio a buon livello, potrebbe essere una scommessa”.