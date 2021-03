Spezia e Benevento fanno un passettino oltre la Fiorentina ma restano alla portata della squadra viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Uno spareggio anche quello tra Spezia e Benevento, andato in scena al “Picco” alle 15: si è chiuso sull’1-1, un risultato che di fatto lascia tutto invariato per le due formazioni neopromosse. La Fiorentina viene così staccata di un punto da entrambe ma con una vittoria domani passerebbero tutte e due alle spalle. Gol in apertura per l’argentino Gaich, attaccante acquistato dal Benevento a gennaio, nella ripresa invece pareggio di Verde al 71′, dopo un’azione combattuta.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 59, Milan 53, Juventus*, Atalanta 49, Roma 47, Napoli* 44, Lazio 43, Verona 38, Sassuolo 36, Sampdoria 31, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 27, Benevento, Spezia 26, Fiorentina 25, Cagliari 21, Torino* 20, Parma 15, Crotone 12.