Partite del primo turno anche per altre formazioni nel pomeriggio di oggi: tra queste lo Spezia e il Brescia, che hanno schiantato rispettivamente Como e Pisa. I liguri hanno vinto per 5-1 con la doppietta di Nzola e le reti di Verde, Strelec e Daniel Maldini mentre Blanco aveva pareggiato momentaneamente per il Como. In terra toscana invece addirittura un 1-4 incassato dai nerazzurri, avanti con Masucci e poi ripreso con l’autogol di Nicolas e poi le reti di Ayte, Ndoj e Bianchi.