Spezia-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Bivio o meno, la Fiorentina di Iachini torna in campo dopo la sosta e a un mese dall’unica vittoria di questa stagione, alla prima contro il Torino. Occasione ghiotta quella di oggi per la squadra viola, sul neutro di Cesena contro uno Spezia rimaneggiato e sulla carta molto inferiore alla truppa gigliata. Curiosità per capire se ci sarà spazio per qualche volto nuovo a gara in corso, Callejon su tutti, certezza invece sul ritorno da titolare di Pezzella al centro della difesa. Appuntamento alle 15 al “Manuzzi” e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

