Spezia-Milan: Italiano rischia di perdere 4 giocatori in vista della Fiorentina

Tra un ora e mezzo al Picco di La Spezia i padroni di casa affronteranno il Milan nel quarto anticipo della 22esima giornata di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano sono alla ricerca di punti per mettere a distanza la zona retrocessione. I rossoneri vogliono la terza vittoria consecutiva per presentarsi al derby con l’Inter della settimana prossima in vantaggio sui nerazzurri.

Lo Spezia invece sarà il prossimo avversario della Fiorentina di Cesare Prandelli, un vero e proprio scontro diretto per uscire dalle sabbie mobili della zona calda della classifica. Resta quindi da sottolineare la situazione disciplinare dei liguri. Questa sera saranno infatti in 4 a dover stare attenti, in caso di cartellino giallo infatti salteranno la sfida di venerdì prossimo contro i viola: stiamo parlando dei difensori Bastoni e Erlic, il centrocampista Estevez e l’attaccante Gyasi.