Spinelli: “Lotito la smetta di rompere i c*******. Visto quello che è accaduto alla Fiorentina…”

Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha parlato a Primocanale del futuro del calcio italiani: “Lotito deve smetterla di rompere i c******* con la ripresa a tutti i costi. Non si può riprendere tra due o tre settimane perché mancano i tamponi anche a chi ne ha veramente bisogno. Spero che la Serie B riparta con tre promosse dalla Serie C, senza retrocessioni e con le prime due promosse in Serie A, che diventerà a 22 squadre”.

A Radio Kiss Kiss Napoli, poi, Spinelli ha argomentato il tema: “Gira voce che io ce l’abbia con Claudio Lotito, ma non è affatto così, io sono molto amico del patron della Lazio, ma qua si rischia di far saltare tutto. Ma avete capito cos’è il calcio? Uno sport di contatto fisico, ma che succede se si contagiano altri calciatori negli spogliatoi? Visto cosa è accaduto nella Fiorentina con tanti tesserati contagiati, non penso sia possibile riprendere attualmente. Mettiamo tutto in sicurezza, altrimenti rischiamo di mettere a rischio questo campionato ed anche il prossimo come si sono messe le cose. Invece dovremmo aspettare luglio, magari il virus va via e poi si riprende, perché qua non si possono assicurare tamponi a tutti, sta morendo tanta gente, ma non scherziamo proprio. Vado contro i miei interessi, perché significherebbe che resterei in quella posizione di classifica, per cui, dico, aspettiamo che il virus vada via altrimenti salta tutto”.