“Spingiamo per la Champions”, la carica data sul campo da Italiano. La voglia di diventare la mina vagante del campionato

Il primo ad essere incuriosito da questa Fiorentina è proprio Vincenzo Italiano, l’allenatore che ha rinnovato il proprio contratto con il club viola fino al 2024, ottenendo un sostanziale aumento dell’ingaggio.

Il tecnico, si legge stamani su Tuttosport, vuol capire se e quanto sarà possibile alzare l’asticella. Alla fine di un allenamento nel ritiro di Moena fu proprio lui a dire ai suoi giocatori: “Spingete, date di più…solo così si può raggiungere la Champions“. Aspettative eccessive? Probabilmente sì. Semmai si può parlare di un modo importante per caricare i suoi in vista di una stagione in cui tutti partono per migliorare quanto fatto la scorsa stagione.

Ma c’è la voglia, la sfrontatezza di insidiare le big e diventare la mina vagante del campionato.