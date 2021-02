Spiragli di futuro: Martinez Quarta si candida a nuovo ministro della difesa viola

Sono pochi gli acquisti recenti della Fiorentina in grado di offrire un contributo importante alla squadra di Prandelli. Da Pulgar a Lirola passando per Cutrone, i giocatori che hanno deluso sono notevolmente maggiori rispetto a quelli che hanno stupito. Tra coloro rientrano che nella seconda categoria, c’è sicuramente il nome di Lucas Martinez Quarta: uno di quei giocatori che, con gli stadi aperti, sarebbe già diventato un beniamino dei tifosi della Fiorentina.

Arrivato in riva all’Arno dal River Plate per tredici milioni di euro nelle ultime ore del mercato estivo, nel primo periodo Martinez Quarta ha pagato lo scotto di essere arrivato in una realtà completamente nuova. Dopo l’esordio con l’Udinese, nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma è stato espulso. E da lì, complice anche l’avvicendamento tra Iachini e Prandelli, è scivolato in panchina per otto partite. Per poi venir rispolverato contro la Lazio ed entrare con forza nelle rotazioni del tecnico di Orzinuovi.

Protagonista nel gol vittoria contro il Cagliari, preciso ed efficace contro Torino e Inter: Martinez Quarta si sta prendendo la difesa della Fiorentina. E anche in ottica futura, complice i probabili addii di Pezzella e Milenkovic, è un giocatore sul quale plasmare la difesa che verrà. Anche perché, lo ricordiamo, l’argentino è una pedina importante nell’Albiceleste e si candida ad una maglia da titolare ai Mondiali del 2022.