Spiraglio di luce per il Chievo: alcune norme possono riammetterlo in Serie B

Il presidente del Chievo Francesco Campedelli non ci sta e, dopo le critiche alla lega, ha fatto ufficialmente ricorso al Tar per la riammissione dei gialloblu al prossimo campionato di Serie B. Nonostante le pessime notizie delle ultime settimane che davano per spacciato il club veneto, sull’edizione odierna de L’Arena sono arrivate notizie rassicuranti. Il quotidiano di Verona, analizzando la situazione che c’è attorno al Chievo e al suo ricordo contro l’esclusione decisa dal CONI, ha riportato che il Collegio di Garanzia avrebbe aperto ad una regolare iscrizione del club dopo aver preso in considerazione le orme ordinarie e non solo quelle a livello tributario. Sembra quindi che entro il prossimo 3 agosto, data in cui dovrebbe arrivare la risposta definitiva del Tar, il presidente Gravina dovrà valutare questo errore e quindi un’eventuale riammissione dei veneti alla prossima Serie B.