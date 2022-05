“Spogliatoio di vermi”, Mazzarri non esonerato ma licenziato dal Cagliari. Insulti pesanti anche al presidente

Un addio davvero molto burrascoso: è quello del tecnico toscano, Walter Mazzarri, e il Cagliari. L’Unione Sarda riporta stamani un retroscena che ha del clamoroso.

Mazzarri avrebbe insultato i giocatori dopo le ultime sconfitte, utilizzando parole come “spogliatoio di vermi” e anche il presidente del club, Tommaso Giulini, utilizzando anche parole più pesanti.

Per questo motivo sarebbe stato licenziato e non esonerato: una differenza non da poco, anche perché, dopo il licenziamento, il Cagliari non sarebbe tenuto a versare più un euro all’allenatore. Probabile che si andrà per vie legali per risolvere definitivamente questa vicenda.