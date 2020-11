Sponsor sulla maglia: La Fiorentina è seconda come ricavi. La forma di sostegno di Commisso per le spese del club

In tempi di Coronavirus, aumentano i ricavi per i club italiani dai cosiddetti Jersey sponsor, ovvero le pubblicità che troviamo sulle magliette delle squadre. E la Fiorentina è seconda per ricavi in questa particolare classifica.

In un’analisi fatta da La Gazzetta dello Sport emerge che la leadership incontrastata è della Juventus. Nella passata stagione Jeep, la casa automobilistica di famiglia, aveva adeguato il precedente accordo con un surplus di 25 milioni, a quota 42, in attesa del rinnovo che scatterà nel 2021. Quest’anno, sul retro, è tornato Cygames e così il valore della maglia bianconera è salito a 48 milioni.

Al secondo posto, appunto, c’è la Fiorentina che grazie all’azienda del patron Commisso, Mediacom, arriva a percepire 26,2 milioni di euro dai loghi della divisa, 25 dei quali direttamente dal colosso statunitense. Si tratta piuttosto di una forma di sostegno dell’azionista intervenuto per coprire le spese di gestione del club.

Un po’ quello che fa da tempo la Mapei con il Sassuolo, non a caso sul terzo gradino del podio con 18 milioni. Sia Mediacom sia Mapei hanno confermato l’importo del 2019-20.