Sportiello ancora positivo al coronavirus: ecco le condizioni dell’ex portiere della Fiorentina

Notizie non buone per l’ex portiere della Fiorentina Marco Sportiello. Come riporta gazzetta.it, infatti, l’attuale giocatore dell’Atalanta è risultato nuovamente positivo al coronavirus in seguito al terzo tampone eseguito. Le condizioni di Sportiello sono tuttavia, per fortuna, buone e il ragazzo proseguirà la quarantena all’interno della sua abitazione di Urgnano.