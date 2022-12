Sportiello, il Milan si allontana: più probabile la permanenza all’Atalanta. E se Gollini dovesse lasciare la Fiorentina già a gennaio…

La situazione portieri in casa Atalanta è piuttosto affollata. Non c’è soltanto l’ex Fiorentina Marco Sportiello, che però potrebbe risultare utile alla causa dei nerazzurri almeno fino a giugno. Come riportato da Radio Sportiva, per l’ex viola è previsto un trasferimento al Milan, ma all’Atalanta mancherebbe un sostituto che possa fare il portiere di riserva.

Potrebbe esserci anche l’estremo difensore Pierluigi Gollini, in forza alla Fiorentina, ma di proprietà dei bergamaschi. La risposta è un chiaro ‘no’: oltre alla totale indisponibilità del numero 95 viola di fare la riserva, anche in caso di rientro a Bergamo a gennaio (ipotesi plausibile) Gollini cercherebbe subito un’altra destinazione. La certezza è che non vuole più giocare per l’Atalanta, tanto meno fare la riserva di Musso.