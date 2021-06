Sprint della Fiorentina per Sergio Oliveira. Le conferme del presidente del Porto e la volontà di chiudere da ambo le parti

Uno sprint. E’ quello che Fiorentina e Porto stanno mettendo in piedi. Con un obiettivo ben preciso: provare a chiudere la trattativa per Sergio Oliveira, prima che i campionati Europei, dove il centrocampista sarà protagonista, entrino nel vivo.

Da giorni vi raccontiamo come i viola stiano facendo pressing. Ieri è arrivata anche la conferma data dal presidente del club lusitano, Pinto Da Costa. Il numero uno dei Dragoes ha intenzione di fare cassa per poter operare sul mercato in entrata e Sergio Oliveira potrebbe permettergli di raggiungere questo scopo.

Le posizioni sono più o meno rimaste negli stessi giorni: la Fiorentina è partita da 15 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 20 milioni di euro (più bonus) da parte dei portoghesi. La volontà di chiudere c’è e le parti dovranno venirsi incontro a vicenda. In questi giorni si è parlato anche di un primo rilancio dei viola.