Sprint Venuti: per il momento bruciati Terzic e Maxi

Secondo quanto appreso da Radio Bruno Toscana Beppe Iachini preferirebbe utilizzare Lorenzo Venuti rispetto a Terzic e Maxi Oliveira per sostituire lo squalificato Dalbert Henrique.

A meno di quarantotto ore dalla gara di Sabato col Genoa l’ex Lecce sembrerebbe in Pole Position per sostituire proprio il brasiliano ex Inter. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime ore ma un altro giovane viola sembra pronto a giocare in Serie A.

Il valdarnese ha per il momento giocato otto gare ufficiali tra campionato e coppa collezionando 328 minuti in campo. Sarà lui la soluzione?