Sprofondo Cutrone, il campo è un miraggio. L’ennesima ripartenza dell’ex Fiorentina

Dopo il fallimento dell’operazione Pedro, la Fiorentina nel mercato invernale del 2020 aveva acquisito in prestito Patrick Cutrone, attaccante classe ’98 del Wolverhampton. Il classe ’98, capitano dell’Italia Under 21, ha disputato alcune ottime partite sotto la guida di mister Iachini. Molto bella la rete realizzata contro l’Atalanta in Coppa Italia, quindi tre partite consecutive in gol fra Verona, Lecce e Torino. La dedizione alla causa della punta nativa di Como non è mai mancata, ed il ragazzo cresciuto nel Milan ha saputo farsi apprezzare anche dai tifosi.

La musica è però completamente cambiata a partire dalla stagione 2020-2021, in cui Cutrone non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella Fiorentina. Kouame, Vlahovic e Ribery si sono presi la scena. Nessuna presenza da titolare per l’ex Wolves, soltanto scampoli a gara in corso, zero reti. Cutrone ha fatto ritorno alla base Wolverhampton per poi spostarsi al Valencia. Anche in Spagna però l’azzurro non ha mai trovato continuità. Appena 100 minuti in 7 presenze, ancora senza gol. Nelle ultime 4 partite non è arrivata neppure la convocazione per lui, ormai del tutto fuori dal progetto valenciano.

Adesso Cutrone tornerà ancora una volta in Inghilterra. Dopo aver cambiato agente, (da gennaio è passato alla scuderia Pastorello ndr), l’attaccante ex viola cercherà di rimettersi in carreggiata. A conti fatti, non c’è dubbio che delle ultime tre l’esperienza alla Fiorentina sia stata sicuramente la più soddisfacente…