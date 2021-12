Sprofondo Genoa: la Sampdoria domina il derby della Lanterna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 17esima giornata di Serie A si è aperta con il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. A Marassi, finisce 3-1 per i blucerchiati, che si portano in 14esima posizione: rossoblù fermi a 10 punti.

Calcio d’inizio e dopo pochi minuti Gabbiadini porta in vantaggio i suoi: bello il colpo di testa dell’attaccante sul cross di Candreva, che sorprende un incerto Sirigu. Nella ripresa arriva subito il raddoppio: il portiere del Grifone non trattiene un tiro dello stesso Candreva e Caputo non sbaglia da due metri. Al 67’ arriva la doppietta di Gabbiadini: inutile il gol della bandiera di Destro. Nel finale un palo a testa: prima Vaszquez, poi Candreva.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus, Fiorentina 27, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria 18, Udinese 16, Venezia 15, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.