Spunta l’idea Fonseca: Tutti i profili accostati alla panchina della Fiorentina

La Fiorentina dovrà raggiungere la salvezza, dopodiché si potrà finalmente pensare al futuro. Un indizio sull’allenatore, come si legge su Tuttosport, è arrivato da Rocco Commisso, che al termine della Coppa Italia Primavera ha rivelato di volere un profilo giovane per la panchina viola.

I nomi nella lista della società sono quattro, a cominciare da Roberto De Zerbi che piace da almeno un anno. Poi è il turno di Gennaro Gattuso, calabrese come Commisso e in lotta per un posto Champions con il Napoli. Segue Ivan Juric, che piace per il suo gioco e per la sua capacità di valorizzare giocatori poco conosciuti. Infine, ecco Paulo Fonseca: l’allenatore a fine stagione se ne andrà dalla Roma ed è un profilo da seguire per la Fiorentina, anche se ha già diversi corteggiatori.