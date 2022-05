Spunta un nome greco per il reparto offensivo della Fiorentina

Secondo quanto riporta il portale sportivo greco sportime.gr, la Fiorentina sarebbe interessata del jolly offensivo del Trabzonspor Anastasios Bakasetas, fresco campione di Grecia con la compagine di Trebisonda. Il giocatore greco classe 1993 ha un contratto con il club fino al 2024 che prevede una clausola rescissoria da 12 milioni di euro.

Secondo il sito però, il Trabzonspor potrebbe lasciarlo partire per una cifra che si aggira intorno agli 8-10 milioni. La Fiorentina sarebbe, al momento, la squadra in pole per lui, con le altre pretendenti che continuano ad essere titubanti nelle trattative.