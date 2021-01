Spunta un nome nuovo per il centrocampo. La Fiorentina mette gli occhi addosso a Tomas Pochettino

Tomas Pochettino da Rafaela, Argentina, è uno dei talenti più interessanti del calcio sudamericano. Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, dall’ultima estate al Talleres de Cordoba, il centrocampista centrale è stato seguito in passato con interesse anche dalla Juventus. Ventiquattro anni, è ora pronto per il grande salto in Europa. Sarebbe questo il nome nuovo per il centrocampo viola, stando a quanto leggiamo su Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi addosso all’argentino classe 96′.

