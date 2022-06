Spunta una pretendente di spessore nella corsa per Jovic? La Fiorentina resta comunque in vantaggio

Non c’è solo la Fiorentina su Luka Jovic. Il grande obiettivo viola è insidiato nelle ultime ore da un’altra pretendente. Secondo quanto riporta il quotidiano madrileno As, ci sarebbe anche il Besiktas sulle tracce dell’attaccante serbo. Se il club di Istanbul non riuscisse a completare gli acquisti di Sorloth e Weghorst, allora potrebbe virare forte sul n°11 della Serbia.

La Fiorentina resta comunque in vantaggio, forte soprattutto del ruolo che Fali Ramadani potrebbe ricoprire nella trattativa. L’operazione sarebbe fattibile soltanto con un prestito, data la volontà di Florentino Perez di non svendere i giocatori pagati a caro prezzo. Jovic infatti arrivò a Madrid per 60 milioni e in ogni caso il club madridista non lo venderebbe a cifre troppo ribassate.