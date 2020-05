Spunta una rivale per la Fiorentina nella corsa a Carrascal: i dettagli

Il nome di Jorge Carrascal nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza da più fonti alla Fiorentina, con tanto di cifre per l’affare e clausole rescissorie annesse. Il portale turco Sporx rivela però che il centrocampista colombiano del River Plate sarebbe nel mirino del Besiktas. Sembrerebbe infatti che un anno fa il tecnico Sergen Yalcin avesse già puntato e richiesto il giocatore, quando per la precisione sedeva sulla panchina Malatyaspor. Le trattative non erano poi però andate a buon fine. L’allenatore ne avrebbe così rifatto richiesta recentemente alla dirigenza del Besiktas, che pare si sia messa in moto fin da subito per avviare i contatti con il club di Buenos Aires. La Fiorentina è quindi in questo senso avvisata per poter contrastare la concorrenza se vorrà veramente aggiudicarsi il trequartista classe ’98.