Squadra e dirigenza prendono il rinvio all’ultimo minuto con filosofia: nessun contrasto con l’Udinese

Sulle pagine del Corriere Fiorentino vengono evidenziati alcuni dettagli riguardanti il rinvio delle gare di Serie A di ieri, tra cui quella tra Udinese e Fiorentina. Le pressioni sul governo, che ancora venerdì sera filtravano da Juventus e regione Friuli, hanno aperto una breccia divenuta operativa nelle prime ore della mattinata di ieri. Al contrario delle altre società però la Fiorentina ha preso il tutto con filosofia, con Iachini che ha concesso al gruppo una passeggiata in città. Nel frattempo i dirigenti viola Barone e Pradè restavano in contatto con l’Udinese con cui non ci sono stati contrasti nel valutare i diversi scenari. L’obiettivo comune si è quindi spostato subito alla prossima gara contro il Brescia. Si tratta di un campionato che ha già cambiato volto, anche per la Fiorentina.