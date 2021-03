Squadra viola a processo, la società accusa. Decisioni forti in arrivo?

“Spero che i calciatori abbiano la stessa rabbia della società, perché in campo vanno loro”. In queste parole espresse dal direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, c’è rabbia ma non solo. C’è anche l’accusa che la società ha fatto all’indirizzo di chi va in campo. Sul Corriere dello Sport-Stadio, l’analisi è proprio questa, con il dito puntato verso i giocatori. Sul banco degli imputati ci sono tutti, nessuno escluso.

Sul quotidiano sportivo si legge anche che c’è da capire se oggi, alla ripresa del lavoro, verrà presa qualche decisione forte, come anticipare il ritiro in una settimana che è decisiva per le sorti di questa stagione.