Sta nascendo anche la nuova Fiorentina Femminile. Schroffenegger: “Sono rimasta per raggiungere gli obiettivi mancati l’anno scorso”

Il portiere della Fiorentina Femminile Katja Schroffenegger ha parlato ai canali ufficiali della società: “Ho trovato ragazze con voglia e uno staff nuovo. Io sarò pronta a crescere insieme alla squadra e fare insieme il prossimo passo. Panico? La conosco perché era il mio capitano in Nazionale maggiore. Ora è il nostro mister. Sono molto curiosa di scoprire come sarà in questo ruolo”.

E poi ha aggiunto: “Io sogno in grande e lavoro duro giorno per giorno per raggiungere l’obiettivo. Sono rimasta per questo, perché l’anno scorso non abbiamo raggiunto determinati obiettivi”.