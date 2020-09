Sta per svanire il sogno Godin: nei prossimi giorni l’uruguagio firmerà per un altro club di Serie A

Tra domani e dopodomani Diego Godin sbarcherà al Cagliari. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui la firma del difensore uruguaiano, cercato anche dalla Fiorentina, è attesa in questi giorni. L’Inter dovrebbe pagare una parte dell’ingaggio fino a settembre, più un bonus per facilitare la sua partenza da Milano. L’ex Atletico Madrid si spalmerà il suo stipendio in un contratto pluriennale con il club sardo.

