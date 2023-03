Stabile (Arup): “Con meno soldi dovremmo ridurre il programma per il Franchi, ma è tutto collegato. Non esiste un’opera così al mondo”

A La Nazione ha parlato Luca Stabile, direttore di Arup, la società di progettazione che ha vinto il concorso per il restyling del Franchi: “Stiamo continuando a lavorare a pieno ritmo, l’amministrazione è fiduciosa e le cose vanno avanti. Questo progetto è un esempio di rigenerazione urbana. Il più bello stadio d’Europa, perché nasce dal recupero di un monumento bellissimo. E oggi lo scrivono tutti. Non mi risulta che esista al mondo uno stadio moderno con al suo interno un monumento”

E sulla possibilità che non ci possano essere tutti i 200 milioni a disposizione: “In quel caso non sarebbe più realizzabile esattamente lo stesso progetto, perché questo è calibrato sull’investimento reso disponibile. Con 125 milioni saremmo costretti ad andare a ridurre probabilmente qualcosa che appartiene al programma. E pertanto delle esigenze. Bisogna fare molta attenzione, perché in un progetto così complesso tutto è collegato. Di stadi nel mondo ne abbiamo realizzati tanti e molto grandi e importanti, ma davvero nessuno è come questo. La sua realizzazione può rappresentare un gioiello per l’Italia”