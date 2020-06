Stadio a Campi, chi pagherà per i trasporti e lo svincolo autostradale? Ma la Piana resta in vantaggio

La Repubblica di oggi si concentra sulla questione STADIO e anche sull’opzione Campi Bisenzio. Chi pagherà i lavori per lo svincolo autostradale? Quanto tempo serve per accedere ai fondi europei per l’allungamento della tramvia? Quanto ci vuole per far approvare tutti i progetti? Insomma, da qualunque direzione si guardi la realizzazione del nuovo stadio ha qualche ostacolo da superare. Di certo in questo momento Campi è in vantaggio, ma siamo solo all’inizio. Ecco perché i tifosi hanno deciso di scendere in strada. Per dare una spinta alle incertezze, per velocizzare i percorsi, per far capire a chi amministra che il tempo è scaduto: “Vogliamo risposte. Vogliamo lo stadio. Trovate una soluzione”.

