Stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio, Nardella cambia strategia: “Io non sono certo contro i viola”. Commisso va avanti con il piano B nonostante Toscana Aeroporti

Il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio sarebbe incompatibile con la nuova pista di Peretola? Il Comune della cittadina alle porte di Firenze non la pensa esattamente così, anzi. La linea di Campi si scontra per il momento con quella di Toscana Aeroporti che ha minacciato battaglie legali qualora si andasse avanti con questo progetto.

Per il club viola sono i fatti a contare più delle parole: i terreni di Campi sono opzionati, il piano B è già pronto. E il calore dei tifosi schierati con Rocco con striscioni in mezzo mondo è un segnale giudicato importante in casa gigliati. Va detto che ha avuto un certo impatto anche in Palazzo Vecchio. Il sindaco Dario Nardella, si legge su La Repubblica, si prepara ormai a cambiare strategia. Il pensiero del primo cittadino di Firenze e dell’area metropolitana secondo chi ci ha parlato è più o meno questo: “Io non sono certo contro la Fiorentina, anzi. Continuo a lavorare per lo stadio a Firenze ma non posso oppormi qualora le decisioni della società fossero diverse”. Un cambio di passo per non trovarsi solo contro tutti dal momento che Commisso optasse davvero per lo stadio fuori città.