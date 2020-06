Stadio della Fiorentina: Avanza Campi Bisenzio. Il nodo viabilità affrontato con il club viola, tutte le opere necessarie

Avanza Campi Bisenzio come ipotesi per la costruzione del nuovo stadio della Fiorentina. L’incontro che c’è stato pochi giorni fa tra il DG viola, Joe Barone, e il sindaco della cittadina alle porte di Firenze, Emiliano Fossi, è stato un passaggio importante in questo senso.

C’è sicuramente un nodo viabilità da affrontare per la costruzione di quest’opera. Nodo che è già stato toccato in tutti i meeting che ci sono fin qui stati tra le parti. La situazione andrebbe migliorata per diversi aspetti: viabilità per le auto, far arrivare una linea della tramvia e aggiunta di un casello autostradale. “ma sarebbe così ovunque in caso di costruzione di un nuovo impianto” specifica Fossi.