Stadio della Fiorentina: Commisso alla ricerca dello ‘sconto’ sui terreni? Se venisse rifatto il bando…

22 milioni di euro. A tanto sarà messa in vendita, tramite bando pubblico, l’area attualmente occupata dalla Mercafir dove per il Comune di Firenze potrà nascere il nuovo stadio della Fiorentina, una cifra molto superiore a quella che aveva messo in conto di spendere Rocco Commisso. Questo pomeriggio, molto probabilmente, capiremo meglio se l’imprenditore italoamericano e il club viola parteciperanno all’asta o la manderanno deserta. I dubbi nascono anche dalle frasi pronunciate giusto ieri dal numero uno viola. Che voglia aspettare ribassi del prezzo, consentiti dalla norma? Anche questa è una possibile chiave di lettura. Ma se l’asta andasse deserta e venisse poi rifatto il bando di assegnazione difficilmente il prezzo potrà essere ribassato in maniera considerevole.