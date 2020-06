Stadio della Fiorentina: Il Piano B del club viola che ha mandato su tutte le furie Nardella. L’attacco di Toscana Aeroporti? Commisso va avanti lo stesso

Archiviata la pista Mercafir, con la ristrutturazione del Franchi appesa al filo di una possibile legge parlamentare per allentare i vincoli, la Fiorentina si è di fatto creata il “piano B” per la costruzione del nuovo stadio a Campi Bisenzio. Il club viola ha opzionato da un privato a circa 5 milioni di euro i 38 ettari di terreno accanto all’Asmana dove potrebbe sorgere il nuovo impianto.

Una soluzione che, si legge su La Repubblica, da giorni manda su tutte le furie il sindaco Dario Nardella e che ieri è stata ufficialmente stroncata anche dal nuovo amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi. Il dirigente ha annunciato la possibilità di una guerra legale se il progetto andasse avanti, convinto che interferirebbe con la nuova pista di Peretola.

Nel contempo la Fiorentina non si scompone per le posizioni di Toscana Aeroporti e si fa sapere che si intende andare avanti. A Naldi arriva una reazione da sinistra: “Riproporre il progetto dell’aeroporto così com’era previsto sarebbe folle”. Parole che rischiano di ricreare il caos col Pd, pro pista, in vista delle regionali.