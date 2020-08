STADIO della Fiorentina: Il settembre nevralgico. Commisso aspetta risposte certe

Oltre che un mese importante per il mercato, settembre sarà nevralgico anche per avere novità sullo stadio della Fiorentina. Ci sono diversi emendamenti sul tema impiantistica sportiva che stazionano in parlamento e attendono di essere discussi e votati. Parallelamente il Comune di Firenze è alla ricerca di finanziamenti per la tramvia e il parcheggio da realizzare nell’area di Campo di Marte per rendere ‘più appetibile’ l’ipotesi Franchi.

Commisso attende risposte certe e sa che ha in mano in qualsiasi caso la carta Campi Bisenzio da giocare, con la manifestazione d’intenti a realizzare un nuovo impianto già presentata.