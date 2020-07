Stadio della Fiorentina, Renzi lancia l’emendamento anti-soprintendenza. Il PD dissente e punta su un altro testo

L’ex presidente del consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha cercato di spiazzare tutti presentando in parlamento un emendamento anti-soprintendenza che possa sbloccare, tra le altre cose, la ristrutturazione del Franchi da parte della Fiorentina e di Commisso.

Il PD però dissente: “Impossibile passi un testo simile. Commisso vuole abbattere le curve ma noi non possiamo abbattere la Soprintendenza”. Questo è quello che si legge su La Repubblica di stamani. I Dem stanno rilanciando un altro testo, anche questo già depositato in Senato, attraverso il lavoro di Luca Lotti e del senatore Dario Parrini. Su impianti sportivi con più di 5 mila posti “l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è considerata recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto ai fini della sicurezza, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico finanziaria. E in caso di divergenze decide la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.