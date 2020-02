STADIO, e ora che succede? Le alternative in mano a Commisso e alla Fiorentina

E dopo quanto accaduto ieri, che succede sulla vicenda stadio? In attesa di avere una parola definitiva sulla Mercafir, Commisso, in nome e per conto della Fiorentina, ha fatto sapere che verificherà la possibilità di altre opzioni, su tutte quella di Campi Bisenzio. Oppure anche quella di auspicare un’apertura per l’ammodernamento del Franchi. In quest’ultimo caso, un intervento del ministro dei beni culturali Franceschini può riaprire i giochi.