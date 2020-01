STADIO Mercafir, ecco cosa succederebbe se la Fiorentina non dovesse partecipare all’asta

Secondo quanto riporta La Nazione, se la Fiorentina decidesse di non partecipare all’asta e questa dovesse andare deserta si aprirebbero nuove possibilità: la commissione della direzione Patrimonio immobiliare del Comune potrà valutare di procedere a una nuova stima del bene. In casi di alienazione di beni pubblici le nuove valutazioni hanno portato a un ribasso anche del 20% del prezzo. Altrimenti, l’articolo 65 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune consente di ricorrere a un bando senza determinazione della base d’asta, sottoponendo poi le offerte a giudizio di congruità della Commissione. Se, invece, Commisso non fosse più dell’idea di acquistare il terreno, dopo il bando di vendita, se l’asta andrà deserta, il Comune si potrebbe tornare a valutare i terreni da dare in concessione.