Stadio nuovo: Tutto quello che la Fiorentina apprezza dell’ipotesi Campi

Ci sono alcuni fattori che alla Fiorentina piacciono particolarmente riguardo all’ipotesi Campi Bisenzio. Innanzitutto facciamo riferimento al prezzo dei terreni: 5-6 milioni di euro per 38 ettari. Un esborso che sarebbe molto minore, tanto per fare un esempio che sia comprensibile a tutti, al costo di quelli dell’area Mercafir che è anche più piccola, per inciso.

Sono poi ottimi i rapporti con il sindaco della cittadina alle porte di Firenze, Emiliano Fossi. Fossi è stato il primo a proporre al club viola qualcosa, sulla carta, realmente fattibile senza bandi e particolari laccioli. Un fatto questo che la Fiorentina ha apprezzato fin dall’inizio. Tant’è che si è creato un ottimo legame con Joe Barone.