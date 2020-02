Stadio, per Commisso i tempi sono già abbastanza al limite. Nardella va avanti per la sua strada, convinto di aver fatto il massimo

Le condizioni poste da Commisso per la vicenda stadio sono sempre state tre: costi, tempi e controllo totale. Sui costi la valutazione dell’area di 22 milioni è già superiore a quelle che erano le sue aspettative. Per i tempi ( partita dentro il nuovo stadio nel settembre 2023) siamo già abbastanza al limite, considerando che solo l’opera di realizzazione necessita, con i lavori al massimo degli sforzi, di due anni, più realisticamente di due anni e mezzo. Come scrive La Repubblica, Nardella va avanti per la sua strada, convinto di aver fatto il massimo fino a questo momento per mettere la Fiorentina nelle migliori condizioni possibili