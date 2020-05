Stadio: Una miscela esplosiva, con un retrogusto amarissimo per Commisso

E’ ancora la questione stadio in primo piano per quanto riguarda le vicende della Fiorentina. Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il nuovo impianto avrebbe dovuto essere lo strumento per ridurre il gap con le big del nostro calcio, ma anche quelle europee. Ma alla fine il tema stadio si sta trasformando in una miscela esplosiva e porta con sé un retrogusto amarissimo. Questo perché, ad un anno in pratica dall’insediamento della nuova proprietà, Commisso si ritrova esattamente al punto di partenza.

E ancora, l’imprenditore italoamericano è innamorato di Firenze e della Fiorentina, scrive la fonte già citata, ma alla lunga, di fronte ad un continuo proliferare di ostacoli, potrà cambiare qualcosa? La domanda rischia di diventare un tarlo per molti.