Staferov: “Kokorin ha fallito alla Fiorentina per colpa degli infortuni. Ma il suo valore è indiscutibile e se volesse potrebbe tornare in Italia”

A Sport24 Valery Staferov, primo allenatore di Alexander Kokorin, ha parlato del momento che sta attraversando l’ex attaccante della Fiorentina: “Di certo il campionato cipriota non è il più difficile del mondo, quindi è difficile per me dire se Kokorin possa rilanciare la sua carriera lì. Da lui mi sarei aspettato sicuramente di più, ma se è finito a giocare a Cipro la colpa non è solo sua. Tutti sanno che il suo fallimento alla Fiorentina è stato dovuto soprattutto agli infortuni. Evidente quello era il suo destino”.

E poi ha aggiunto: “Con l’Aris Limassol Kokorin è sbocciato di nuovo, anche perché forse le sue sfortune sono finite. Il valore del giocatore è indiscutibile, tutti gli allenatori che hanno lavorato con lui ne parlano bene. Difficile pensare di rivederlo nella Fiorentina, ma di certo a trentuno anni ha ancora la possibilità di fare grandi cose. Se vuole può restare a Cipro, ma se ritrovasse le motivazioni potrebbe tornare in Italia oppure in Russia“.