Staffetta vincente?

Una sfida che può diventare un sogno. Come scrive il Corriere dello Sport, Piatek domani pomeriggio affronterà il Milan per la prima volta da ex e ha già espresso il suo desiderio: andare in gol a San Siro, uno stadio che conosce bene e che potrebbe diventare il palcoscenico ideale per rilanciare obiettivi personali e traguardi europei. Tutto in 90’ in cui ripercorrere il passato per scrivere il futuro. Contro i rossoneri fra l’altro il polacco non ha mai segnato, anche perché c’è stata un’unica precedente occasione in cui affrontare il Milan e cioè quando indossava ancora la maglia del Genoa. Da ex però questa sarà la sua prima volta in assoluto e riuscire ad insaccare una rete, che in campionato gli manca dal 6 marzo, nei suoi pensieri sfiorerebbe la perfezione.

Dal primo minuto o a gara in corso, il primo obiettivo di Piatek sarà quello di ritagliarsi più minuti possibile al Meazza, cercando di battere la concorrenza di Cabral. Contro l’Udinese hanno fallito entrambi gli attaccanti centrali e l’allenatore domani può ripartire da zero nelle gerarchie, scegliendo chi tra i due gli apparirà più in forma. Tutto può ancora succedere. Uno inizierà dal primo minuto, l’altro farà staffetta come accaduto contro i friulani, in realtà con pessimi risultati.