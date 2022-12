Stakanovista Amrabat: il mediano viola guarda tutti dall’alto nella classifica degli “italiani” più impegnati in Qatar

Da poco concluso il primo Mondiale giocato in inverno, il Corriere della Sera ha stilato la classifica dei calciatori della Serie A più impegnati nella manifestazione. Sul podio figurano i giocatori di Milan e Inter, Theo Hernandez (con 508′) e Marcelo Brozovic (554′), ma al primo posto svetta il mediano del Marocco.

Con l’incredibile numero di 660 minuti giocati, Sofyan Amrabat è stato il giocatore del campionato italiano più utilizzato a Qatar 2022. Ovviamente oltre al minutaggio a fare la differenza è la durata complessiva del torneo, che ha visto, a livello di squadre, davanti a tutti la Juventus. Con i suoi undici giocatori in campo per 2.628 minuti, quasi il doppio di Inter (1.416’), Milan (1.409’), Napoli (1.368’) e Torino (1.137’). Fiorentina più in basso in questa graduatoria, dato che oltre ad Amrabat, è stato il solo Milenkovic (e Jovic per pochissimi minuti) a tirare avanti questa particolare classifica.