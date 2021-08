Stallo Orsolini: E se la Fiorentina lo vuole deve mettere mano al portafogli

Fase di stallo per Riccardo Orsolini. Il Bologna aspetta che Fiorentina e Lazio si facciano avanti con decisione per prendere l’esterno offensivo.

Per il giocatore rossoblu sarà necessario mettere mano al portafogli, si legge su La Nazione, perché il Bologna è disposto a cederlo, ma non ha intenzione di svenderlo dopo averlo preso dalla Juventus per 15 milioni di euro e il cartellino di Frabotta.