Stallo per Torreira? Ecco il motivo che l’ha determinato

Il riscatto del cartellino di Lucas Torreira è una priorità della Fiorentina.

Il rallentamento del suo acquisto da parte del club viola, stando a quanto scritto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, è stato determinato da cavilli di natura burocratica. Per inciso, le commissioni che spetterebbero all’agente del giocatore, Pablo Bentancur, con il quale non è stata ancora raggiunta la quadra economica.

La volontà del centrocampista, che sembra proprio essere quelle di rimanere a Firenze, sarà decisiva e al momento non sembrano esserci i presupposti perché il giocatore non vesta la maglia viola anche in futuro.