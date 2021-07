Stallo tra Marsiglia e Fiorentina per Lirola, atteso un rilancio dei francesi. La situazione

La trattativa tra Marsiglia e Fiorentina per Pol Lirola è entrata in una fase di stallo. Venerdì scorso il club francese aveva offerto ai viola 12 milioni pagabili in più rate per il cartellino del terzino spagnolo, ma i dirigenti gigliati ne chiedono uno in più, con una modalità diversa di pagamento.

A Moena intanto la Fiorentina sta provando a convincere il giocatore a rimanere, ma Lirola sembra non volerci sentire: ha in mente solo l’OM. Trattativa dunque al momento ferma, non chiusa. Atteso un rilancio dei francesi, magari cambiando la formula di pagamento. A riportarlo è tuttomercatoweb.com