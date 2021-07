Stand-by fino ad agosto? La Fiorentina prende tempo: il punto su Zaccagni e Simy

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano ha svelato anche qualche retroscena sul calciomercato della Fiorentina. Sarà agosto il mese in cui la dirigenza gigliata si metterà al lavoro per accontentare il tecnico viola. Acquisti e cessioni rimangono da programmare e in tal senso sarà importante il ritiro di Moena, che permetterà al mister di capire su chi può contare e su chi no.

Secondo La Nazione, rimangono sotto osservazione due nomi: si tratta di Mattia Zaccagni e Nwankwo Simy, giocatori che starebbero bene nella Fiorentina a prescindere dalle valutazioni di Italiano. L’Hellas Verona non ha fretta e lascia aperta la porta, anche se sembrano esserci pochi margini sulle cifre (quindici milioni di euro, prendere o lasciare). Discorso diverso per Simy, per il quale la Viola si è mossa in anticipo ma adesso ha preso tempo favorendo l’inserimento di altre squadre.