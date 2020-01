Stand by nella trattativa tra il Bologna e Juan Jesus: la Fiorentina potrebbe approfittarne?

La priorità in difesa per la Fiorentina, in questo mercato invernale, sembra ormai essere Kevin Bonifazi. Un’alternativa però potrebbe essere rappresentata da Juan Jesus, attualmente alla Roma. Il difensore giallorosso è dal tempo nel mirino del Bologna ma adesso la trattativa sembra essersi arenata. Lo riporta tuttobolognaweb, che precisa come il cambio di proprietà della squadra della Capitale abbia rallentato i tempi, con la società rossoblu che potrebbe dunque virare su altri obiettivi. Vedremo dunque se la Fiorentina ne approfitterà, qualora le priorità di Pradè non venissero accontentate.